Германия отказалась освободить «Северный поток-2» от правил газовой директивы ЕС

Оператор, компания «Норд стрим», не согласна с решением и может его обжаловать. Вместе с тем подчеркивается, что это не помешает реализации проекта.

Среди главных положений газовой директивы разделение поставщиков газа и компаний, которые его транспортируют. Это означает, что оператор «Северного потока» должен быть независим от «Газпрома», а 50% пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.