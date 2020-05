Лавров: Российские власти не будут скрывать информацию о смертности от коронавируса

Российские власти не будут скрывать информацию о смертности от коронавируса, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК. Как выразился министр, это не шутки, это жизни людей, и играть ими возмутительно. Также возмутительно пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны, — добавил Лавров. При этом он подчеркнул, что принципиально выступает против судилищ над журналистами, но журналисты должны отвечать за то, что публикуют.

Ранее газеты Financial Times и The New York Times утверждали, что умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше, чем об этом говорят власти. МИД России потребовал опровержения, а в Госдуме заявили, что к журналистам нужно принять меры вплоть до лишения аккредитаций. Проверкой статей занялся Роскомнадзор. В The New York Times уже заявили, что уверены в достоверности своих данных о смертности в России.