В России за сутки от коронавируса умерли 113 человек, из них 68 смертей в Москве

Это самые высокие показатели за последнее время.

По всей стране за прошедшие сутки зафиксировано 10598 новых случаев заражения коронавирусом. Почти половина приходится на столицу. По-прежнему чуть более 40% болеют без симптомов. Кроме того коэффициенты распространения инфекции обновили минимумы. Эти данные привели в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, России сейчас занимает 2 место в мире по числу зараженных COVID-19. Самая сложная обстановка наблюдается в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге Нижегородской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Саратовской, Тульской, Свердловской, Ивановской и Челябинской областях. Число скончавшихся за период эпидемии в стране превысило 2418 человек. Выздоровело за сутки 4 696 пациентов.

За весь период эпидемии в России зарегистрировано 252 245 случаев заражения.