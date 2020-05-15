Врачи в Новосибирске жалуются на непрозрачность порядка федеральных доплат за работу с коронавирусными больными. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» фельдшер «скорой помощи», председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев.

«Выплаты за апрель начали производить, но порядок начисления непонятен. Одним и тем же бригадам за одно и то же количество времени, отработанное в апреле, начисляют разные суммы, иногда совсем разные. Мы в принципе не понимаем, как это происходит, и нам никто этого не объясняет», — рассказал он.

С.Комлев подчеркнул, что медработники будут добиваться всех выплат, в том числе с привлечением компетентных органов в случае необходимости. «Что касается обычного разъезда «скорой помощи», за апрель никаких доплат они не получили», — отметил он.

С.Комлев также сообщил о нехватке средств индивидуальной защиты. «Их все еще мало, хотя ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда мы начали выносить сор из избы. Коронавирусные бригады в Новосибирске сейчас защищены. Что касается прочих бригад, которые ездят на вызовы и могут попасть, в том числе к больным с температурой, относящимся к группе риска, и к пациентам с еще не диагностированным коронавирусом, СИЗ у них по сути как не было, так и нет», — уточнил он.

С.Комлев добавил, что станция «скорой помощи» выдает одноразовые перчатки, многоразовые тряпочные маски и одноразовые маски для пациентов. «В ограниченном количестве и со скрипом на линейные бригады выдают одноразовые хирургические халаты, одноразовую хирургическую пеленку, которую надо повязать себе на голову, и защитные очки, из которых большая часть — строительно-монтажные. Очки подвергаются обработке для повторного использования, что недопустимо, согласно приказу N198н Минздрава РФ», — отметил он.

Кроме того, С.Комлев рассказал, что медработникам помогают жители Новосибирска, которые скинулись на респираторы третьего класса защиты, а также различные общественные движения и волонтеры, которые делают маски и защитные экраны для лица.