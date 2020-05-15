Первый зампред комитета ГД по охране здоровья сообщил, что ему не поступало жалоб от врачей на отсутствие доплат

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов сообщил, что ему не поступало жалоб от врачей на отсутствие обещанных правительством доплат за работу с коронавирусными больными. Об этом депутат сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Лично мне таких жалоб не поступало. Но я отслеживаю ситуацию. Половина денег для выплат врачам, которые работают с коронавирусом, отправлена в субъекты, вторая пока не доведена», — отметил Ф.Тумусов.

Он подчеркнул, что власти на местах должны предпринять меры, чтобы все деньги дошли до медработников. «Где-то этого не происходит по нерасторопности, где-то по каким-то непонятным бюрократическим причинам. Действительно идут жалобы, что не выплачивают или выплачивают по другим формулам. Разъяснения со стороны федеральных властей даны: никаких новых изобретений механизма доплат не должно быть. До 15 мая все они должны быть осуществлены», — уточнил Ф.Тумусов.

Он считает, что если этого не произойдет, «надо будет искать виноватых и разбираться в каждом конкретном случае».

Что касается жалоб медработников на нехватку средств индивидуальной защиты, по словам Ф.Тумусова, «сейчас в масштабе страны эта проблема или полностью решена, или решается». «Поэтому если в наличии есть эти средства защиты, и врачи их по каким-то причинам не используют, они за это могут быть наказаны в административном порядке. Но я думаю, что таких единицы», — заключил депутат.

Ежемесячные доплаты были анонсированы еще 2 апреля поручением президента РФ Владимира Путина. Для врачей ежемесячная доплата составляет 80 тыс. руб., для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тыс. руб., для младшего медперсонала – 25 тыс. руб. Врачи скорой помощи должны получить выплату в размере 50 тыс. руб., а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – по 25 тыс. руб.

11 мая на совещании с главами регионов Путин заявил о том, что деньги на выплаты медикам уже поступили в регионы, однако почему-то не везде дошли до получателей. Глава государства сообщил, что берет данный вопрос под личный контроль.