В Татарстане спортсменам решили частично возобновить тренировки

Об этом говорится на сайте Министерства спорта республики. К занятиям разрешили вернуться членам сборной России, представителям профессиональных клубов, а также тем, кто проходит профподготовку в спортивных учреждениях.
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