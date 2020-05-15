Глава правительства Михаил Мишустин потребовал впредь избегать ситуаций с задержками выплат врачам

С соответствующим заявлением он выступил на сегодняшнем совещании с министрами.

Мишустин потребовал проконтролировать выплаты медучреждениям и каждому конкретному медику, работающему с коронавирусными пациентами. Обращаясь к руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину, глава правительства сказал, что о результатах необходимо отчитаться в понедельник.

В Госдуме тоже следят за ситуацией с выплатами. Если проблема в ближайшие дни не исчезнет, нужно наказывать ответственных, — сказал «Эху» первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Тумусов добавил, что проблема обеспечения врачей средствами защиты уже практически полностью решена. Впрочем, из регионов продолжают поступать жалобы от медиков, которые говорят, что вынуждены стирать одноразовые костюмы и самостоятельно шить маски.

Сегодня медики «скорой помощи» в Кемеровской области сообщили, что готовы объявить голодовку из-за того, что не получили обещанных денег. Ранее подобные жалобы поступали и из других регионов.