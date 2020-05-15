Глава российского МИДа Сергей Лавров исключил возможность введения выездных виз для россиян

В интервью РБК министр сказал, что необходимости в таких мерах нет. Лавров отметил, что не знает, кто о введении таких виз говорит. Он добавил, что если люди тоскуют по Советскому Союзу, то это их право. Рассуждая о мерах, которые сохранятся после завершения пандемии коронавируса, Лавров сказал, что такой свободы, которая существовала прежде, по его мнению, не будет. По его словам, будут меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации.
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