Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам «ЮКОСа» $57 млрд

Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение о выплате 57 миллиардов долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа. В Москве добиваются отмены постановления Апелляционного суда Гааги о возмещении ущерба, понесенного совладельцами компании.

Министерство юстиции России направило в высшую судебную инстанцию Нидерландов кассационную жалобу. В документе иск мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС»., по которому прежде было принято решение обязывающее Москву выплатить 57 млрд долларов, назван «неправомерным и не обоснованным». Российское ведомство исходит в обоснование своей позиции отмечает, что суд в Гааге ранее якобы «пренебрег фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования».

По мнению официальной российской стороны контроль над активами ЮКОСа процессуальными оппонентами был получен «с помощью фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за приватизацию», а при управлении ЮКОСом ее менеджмент якобы допускал уклонение от уплаты налогов и нелегальный вывод активов за рубеж. По мнению министерства, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует и позиции Европейского суда по правам человека, который прежде не усмотрел политической мотивации в налоговых претензиях к ЮКОСу со стороны России. Впрочем, сами совладельцы компании исходят из обратного.

Апелляционный суд Гааги в конце февраля обязал Россию выплатить бывшим акционерам «ЮКОСа» возмещение по иску. В Министерстве иностранных дел это судебное постановление тогда назвали политически ангажированным актом.