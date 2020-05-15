Данные российских автовладельцев оказались в открытом доступе

Как утверждают распространители базы, в ней хранится информация, полученная из реестра ГИБДД.

На одном из форумов даркнета, сером сегменте интернета, опубликована база данных российских автовладельцев, сообщил «Ведомостям» основатель DeviceLock Ашот Оганесян . За отдельную плату продавцы предлагают предоставить персональные данные из реестра ГИБДД. Всего в базе содержится информация о почти 130 млн автолюбителей.

В опубликованных данных есть только общие обезличенные сведения — место регистрации автомобиля, марка и модель. Продавцы утверждают, что в полной версии имеются фамилии, адреса, даты рождения, номера паспортов и контактные данные автовладельцев. Базу данных продают примерно за 3 тысячи долларов.

Подлинность части данных газете «Ведомости» подтвердил сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в базе. В МВД не ответили на запрос издания.