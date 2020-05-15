Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать новость «МБХ медиа» о смертности в России от коронавируса

Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать новость на сайте интернет-издания «МБХ медиа» о смертности в России от коронавируса. Публикация была сделана по материалам британской газеты Financial Times.

Новость, размещенная «МБХ медиа», считают в Роскомнадзоре, содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. Этот документ получили в Google, поскольку сайт издания находится на его облачной платформе. В саму редакцию требование о блокировке, которое вызвано решением Генпрокуратуры, пока не поступало.

Публикация Financial Times, на основе которой был создан материал «МБХ медиа», появилась несколько дней назад. В ней утверждалось, что смертность от коронавируса в России значительно выше, чем об этом говорят официальные данные. Столичные власти после этого сообщили, что не включают в официальную статистику более 60% смертей тех, кто был заражен коронавирусом. По их утверждениям, эти люди скончались по другим причинам. Заммэра Москвы Анастасия Ракова позднее назвала всю статистику по смертности от коронавируса в столице достоверной.

После публикации Financial Times в российском МИДе потребовали опровержения данных газеты и не исключили, что пожалуются в ООН и ОБСЕ.