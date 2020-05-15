Федеральное казначейство объявило о завершении выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами, за два месяца

Федеральное казначейство объявило о завершении выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами, за март и апрель. Перед главой правительства сегодня отчитался руководитель ведомства Роман Артюхин.

Между тем, из регионов продолжают поступать сообщения о том, что до медиков обещанные президентом Владимиром Путиным деньги не дошли. В Анжеро-Судженске сотрудники станции «скорой помощи» записали видеообращение к главе государства. Они сообщили, что из-за отсутствия выплат готовы с 18-го мая объявить голодовку.