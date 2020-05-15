Число оправдательных приговоров в России выросло впервые за 6 лет, об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде. Количество оправдательных приговоров увеличилось, поскольку в районных судах чаще стали рассматривать дела с присяжными, — отмечает издание.