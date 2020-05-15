«Роснефть» объявила о полном прекращении своей деятельности в Венесуэле

Компания вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти в этом государстве, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. В конце марта «Роснефть» на фоне усиливающегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству, — отмечает газета «Коммерсантъ».
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