«Роснефть» объявила о полном прекращении своей деятельности в Венесуэле

Компания вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти в этом государстве, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. В конце марта «Роснефть» на фоне усиливающегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству, — отмечает газета «Коммерсантъ».