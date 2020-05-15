Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать на сайте «МБХ Медиа» новость о росте смертности в России

Эта статья была написана по материалам газеты Financial Times. В публикации утверждалось, что смертность от коронавируса в нашей стране значительно выше, чем об этом говорят официальные данные. В письме Роскомнадзора говорится, что требование о блокировке основано на решении Генпрокуратуры.

По мнению ведомства, в публикации есть призывы к осуществлению экстремистской деятельности и к участию в массовых беспорядков.

Публикация Financial Times появилась несколько дней назад. В российском МИДе тогда сказали, что потребуют опровержения, пожалуются в ООН и в ОБСЕ.