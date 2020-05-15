Палата Представителей США сегодня проголосует и, как ожидается примет, новый пакет помощи гражданам и экономике США, предложенный демократами — на 3 триллиона долларов. Белый Дом и республиканцы Конгресса, однако, не считают, что в новых экономических стимулах есть срочная необходимость.

Предложенный демократами новый закон о помощи стране в связи с коронавирусом предполагает следующие меры: — повторно выплатить по 1200 долларов всем жителям США с доходом ниже 75 тысяч долларов в год плюс по 500 долларов на ребенка, продлить до января следующего года увеличение пособия по безработице на 600 долларов в неделю, выделить 200 млрд долларов на выплаты медперсоналу за работу в условиях повышенной опасности, 175 млрд долларов на субсидии по ипотеке и аренде жилья и 75 млрд на расширение тестирования на коронавирус. В целом из пакета помощи на 3 триллиона долларов 2 триллиона предлагается потратить на помощь людям и бизнесу.

В конце марта Конгресс США принял закон о помощи стране на беспрецедентные 2.2 триллиона долларов. Но тем не менее, уровень безработицы в стране вырос до 36 млн человек (худший показатель со времен великой депрессии). Предложенный демократами закон рискует застрять в контролируемом республиканцами Сенате. Белый Дом не считает нужным пока принимать новые меры поддержки, о чем заявил на днях министр финансов Стив Мнучин. Кроме того, все усилия президента Трампа и его команды сейчас направлены на то, чтобы вывести страну из локдауна и открыть экономику.



Спикер Палаты Представителей Нэнси ПелОси заявила, что готова к переговорам с республиканцами Сената по новому пакету помощи экономике США