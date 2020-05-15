На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус, там ввели режим чрезвычайной ситуации

Новую инфекцию выявили на острове Шикотан. Он заблокирован для въезда и выезда. На Шикотане и Кунашир объявили режим ЧС, сообщает агентство Интерфакс. Коронавирус на Курильский острова завёз житель Дагестана, он недавно приехал на Сахалин из Москвы для работы водолазом на судне Байкал. Мужчина прилетел в Южно-Сахалинск, предписание провести две недели под наблюдением медиков проигнорировал. Вместо этого улетел на Курильские острова, рассказал мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко. Власти выясняют, с кем заражённый контактировал. Пока этого не сделают, транспортное сообщение не откроют. На Курильских островах ранее людей с новой инфекцией не было.

Сахалинская область входит в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой по пандемии. Там выявили около 20-ти зараженных, примерно столько же вылечились и выписаны из больницы.

В отношении компании, в которой работает житель Дагестана, ранее возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. На судно наложили арест. Ранее суда компании «Байкал» неоднократно задерживались в связи с браконьерской продукцией, — сообщает пресс-служба пресс-служба погрануправления ФСБ России по Сахалину.