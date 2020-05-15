В России выявлено 10598 новых случаев коронавируса

Это сообщает Оперштаб.

Из них 4748 случаев в Москве, 945 — в Московской области и 541 в Санкт-Петербурге.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 113 случаев смерти с подтвержденным коронавирусом. За весь период зафиксировали 2418 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровели 4696 человек, в целом за весь период эпидемии коронавируса от него в России выздоровели 58 226 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. России выздоровели 58 226 человек.

Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России удалось остановить рост заболеваемости. Между тем, с начала мая в стране ежедневно фиксируется по 10-11 тысяч новых случаев заражения.