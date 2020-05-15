В Петербурге пассажир ударил работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску

Этот человек задержан, возбуждено уголовное дело о побоях, — сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МВД. Пострадавший обратился в больницу. Ему оказали медицинскую помощь.

В Петербурге, как и в Москве, действует режим, при котором в общественных местах необходимо носить маски и перчатки.