В Южно-Курильском районе введен режим ЧС после первого зарегистрированного случая заражения коронавирусом

В Южно-Курильском районе на островах Шикотан и Кунашир введен режим чрезвычайной ситуации после первого зарегистрированного случая заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте правительства Сахалинской области. Там уточняется, что заболел житель Дагестана, прибывший на Кунашир несколько дней назад. В аэропорту результат его теста был отрицательным. Пассажир получил предписание о двухнедельной изоляции. По информации правительства, после прибытия на Кунашир житель Дагестана нарушил предписание и вышел на работу. Он собирался работать водолазом на судне, принадлежащем местному предприятию. Компания экстренно приостановила работу. Отмечается, что заболевший контактировал более чем со ста людьми. Всем им предписано соблюдать режим изоляции.