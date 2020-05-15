Почти четверть российских регионов практически никак не ослабили карантинные меры после того, как президент Владимир Путин объявил о завершении так называемого режима нерабочих дней. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор фонда «Петербургская политика». В списке из 21-го региона, где ограничения сохранились практически в полном объеме, в том числе Москва, Петербург, почти все республики Северного Кавказа, а также Приморский край и Челябинская область. Активно начали отменять ограничения Татарстан, Смоленская, а также Калининградская, Белгородская и Томская области.
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