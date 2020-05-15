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Эксклюзив Эха 10:29, 15 мая 2020

Президент Bosco di Ciliegi Куснирович сообщил, что из-за пандемии его бизнес теряет миллиарды рублей ежемесячно

Бизнесмен, меценат, президент группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что из-за пандемии коронавируса его бизнес теряет миллиарды рублей ежемесячно.

«Сколько выручки потеряли? Это миллиарды рублей ежемесячно. Просто мы с февраля начали ощущать все эти сложности. У нас в ГУМе большую долю покупателей составляют туристы. Они, особенно из Китая, вообще прекратили свои поездки к нам и соответственно траты. Дальше в марте резонно напуганные соотечественники тоже перестали ходить в магазины, а с 28 марта это стало невозможно законодательно», — рассказал М.Куснирович.
Он отметил, что не знает, как будет проходить восстановление после окончания ограничительных мер. «Каков длительный процесс выхождения из всего этого – мне неизвестно. Я не уверен, что мы сможем восстанавливаться так: зашли в комнату, был потушен свет, включили лампочку, и снова светло. Это не так и, не думаю, что будет так. Тем более неизвестно, когда нам в эту комнату разрешат войти», — уточнил М.Куснирович.

Он напомнил, что предприятие Bosco di Ciliegi не относится ни к малому, ни к среднему бизнесу. «У нас оно ни малое, ни среднее, ни монополистическое – 5 тысяч сотрудников. Соответственно как минимум с учетом семей – это 15-18 тысяч человек, которые завязаны на то, чтобы был достойный доход и уровень жизни», — добавил М.Куснирович.
По его словам, меры по поддержке бизнеса, которые были анонсированы руководством страны, на его компании не отразились. «Повлияли ли решения, которые принимает правительство для бизнеса – нет. Потому что в основном это либо конечные бенефициары, то есть граждане, которые, например, теряют работу. У нас никто работу не теряет, кроме тех, кто совсем нерадиво работает – это единицы. И малый и средний бизнес. Поскольку мы к нему не относимся, то никак не можем ощутить всех этих мер», — отметил М.Куснирович.
Вместе с тем он «не уверен, что на государство нужно перевешивать всю заботу о бизнесе». «Нужно перевешивать заботу о правилах игры. Если у меня даже теоретически не может быть прибыли за второй квартал, то нельзя брать или требовать авансовые платежи налога на прибыль – это безумие. Но если отменяются штрафы за то, что не платятся авансовые платежи налога на прибыль – это уже хорошо», — заключил М.Куснирович.



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