Более полусотни лайнеров Sukhoi SuperJet 100 будут переданы авиакомпании Red Wings

Как сообщают Ведомости, у производителя самолета скопилось огромное количество машин в разной степени готовности.

Всего в распоряжении Объединенной авиастроительной корпорации находится 60 самолетов SSJ, на которых пока нет покупателей, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к компании-производителю. Невостребованный парк такого размера долгое время представлял проблему, но сейчас ее решение найдено.

В течении нескольких лет Ростехнологии планируют поставить самолеты авиакомпании Ред Уингс. Которую сама Госкорпорация и контролируют. Отмечается, что 22 самолета из этих 60 – уже полностью построены и стоят на хранении в Венеции, Жуковском и в Иркутске.

SSJ100 – первый гражданский самолет, разработанный в России с нуля. Авиакомпаниям он поставляется с 2011 г

4 года назад Red Wings отказалась от использования самолетов Sukhoi SuperJet .Тогда авиакомпания объяснила это решение расторжением договора на аренду лайнеров по инициативе арендодателя.