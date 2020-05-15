Проблемы с обслуживанием кредитов у россиян могут начаться уже летом

Пока ситуация остается стабильной из-за предоставленных каникул.

По итогам апреля доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась. В первую очередь это касается потребительских и автокредитов, а также, хотя намного меньше, по ипотеке и кредитным картам, пишет газета «Коммерсант». Однако эксперты сомневаются, что такая тенденция продлится. Свою позицию они объясняют тем, что в апреле количество простроченных кредитов могло снизиться благодаря программам реструктуризации задолженности перед банками. Хотя, режим самоизоляции и экономическая ситуация в стране и мире должны были привести к другому результату.

Но действия государства и банков свели к минимуму последствия эпидемии в экономической сфере. Заемщикам помогли решения по введению льготного периода с отсрочкой погашения суммы основного долга. Эти меры позволили снизить долговую нагрузку. В то же время нет ресурсов долго поддерживать такую тенденцию, поскольку снизится платежеспособность россиян. В итоге доля проблемных кредитов в июне-июле может вырасти до 8–9% и даже 10%.

Кредитные каникулы предоставляют потерявшим работу или существенную долю заработка из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.