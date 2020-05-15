Сотрудники «скорой» в Кемеровской области готовы объявить голодовку, они не получили выплат за работу с COVID-19

Сотрудники «скорой помощи» в Кемеровской области готовы объявить голодовку из-за того, что не получили выплат за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщает сайт «Тайга инфо». Медики, которые работают на «скорой» в Анжеро-Судженске, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и губернатору Сергею Цивилеву. По словам врачей, деньги выплачивают только тем, кто госпитализирует людей с уже подтвержденным коронавирусом. Медики пожаловались и на другие проблемы: они говорят, что вынуждены стирать и по несколько раз использовать одноразовые костюмы для работы с пациентами с COVID-19 и сами шить маски. Голодовку медики готовы начать с 18-го мая.