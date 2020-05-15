Сотрудники «скорой» в Кемеровской области готовы объявить голодовку, они не получили выплат за работу с COVID-19

Сотрудники «скорой помощи» в Кемеровской области готовы объявить голодовку из-за того, что не получили выплат за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщает сайт «Тайга инфо». Медики, которые работают на «скорой» в Анжеро-Судженске, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и губернатору Сергею Цивилеву. По словам врачей, деньги выплачивают только тем, кто госпитализирует людей с уже подтвержденным коронавирусом. Медики пожаловались и на другие проблемы: они говорят, что вынуждены стирать и по несколько раз использовать одноразовые костюмы для работы с пациентами с COVID-19 и сами шить маски. Голодовку медики готовы начать с 18-го мая.
2020-05-15T10:04:12+03:00
2020-05-15T10:04:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2643101-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:04, 15 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…