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09:33, 15 мая 2020

Стоимость нефти марки Brent на бирже в Лондоне превысила 32 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на фьючерс с поставкой в июле достигла отметки 32 доллара 13 центов за баррель. WTI торгуется на уровне около 28,5 долларов за баррель, что несколько выше уровня закрытия предыдущей сессии.



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