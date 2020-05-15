Стоимость нефти марки Brent на бирже в Лондоне превысила 32 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на фьючерс с поставкой в июле достигла отметки 32 доллара 13 центов за баррель. WTI торгуется на уровне около 28,5 долларов за баррель, что несколько выше уровня закрытия предыдущей сессии.