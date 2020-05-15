Ростуризм оценил потери отрасли в полтора триллиона рублей

При негативном сценарии работы могут лишиться 2,5 миллиона человек, — сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова. Она написала письмо губернаторам с просьбой выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма, — передает агентство ТАСС.