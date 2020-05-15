Петиция Навального «5 шагов для России» набрала 100 тысяч подписей на гос.портале «Российская общественная инициатива»

Инициатива Алексея Навального «Пять шагов для России» за сутки набрала необходимые 100 тысяч подписей на госпортале «Российская общественная инициатива». Впрочем, политик считает, что модераторы ресурса занижают число подписей под петицией.

Петиция с предложениями о мерах поддержки россиян и экономики в условиях кризиса собрала формально необходимые для рассмотрения на федеральном уровне подписи. Теперь инициативу должна рассмотреть экспертная группа правительства. Она может инициативу отклонить или же, напротив, одобрить разработку соответствующего законопроекта. На сайте РОИ петиция прошла модерацию лишь накануне. Минувшей ночью сотрудники Фонда борьбы с коррупцией обвинили модераторов госпортала в занижении числа голосов. Ранее на сайте самой кампании было собрано 470 тысяч подписей, на ресурсе change.org — более 350 тысяч, а на соответствующей странице «ВКонтакте» более 650 тысяч.

По данным Центробанка, на которые ссылается оппозиционный политик, государство накопило активов почти на 18 трлн рублей, то есть в среднем по 120 тысяч рублей на каждого гражданина России. Навальный призвал власти к единоразовым выплатам взрослым и детям, отмене плат за услуги ЖКХ на период ограничений из-за пандемии, помощи малому и среднему бизнесу и отмене налогов на год, кроме налога на доходы физических лиц. В конце апреля пресс-секретарь российского президента, не называя имени Навального, заявил, что в предложенной инициативе «очень много всего популистского, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики».

Президент Владимир Путин, объявляя об окончании режима нерабочих дней в стране, пообещал предоставить материальную помощь гражданам. Такой пункт содержится в программе Навального «Пять шагов для России».