Более сотни действующих и бывших лидеров стран призвали сделать будущую вакцину от коронавируса бесплатной

Они подписали открытое письмо перед проведением Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет на следующей неделе.

Мир станет безопаснее, когда каждый человек сможет получить доступ к вакцине — и это задача для политиков. В случае разработки эффективного препарата его нужно производить в необходимых масштабах и бесплатно предоставлять всем людям в любой стране мира. То же самое касается методов лечения, диагностики и других инструментов борьбы с коронавирусом, говорится в письме. Под ним подписи ряда лидеров стран. В их числе президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Сенегала Маки Салл, премьер Пакистана Имран Хан. Обращение поддержали бывшие главы правительств Британии Гордон Браун и Испании Хосе Луис Сапатеро, экс-президент Украины Виктор Янукович и другие политики.

Письмо распространила ООН и международное объединение по борьбе с бедностью Oxfam. Авторы также напомнили о международной кампании по сбору средства на разработку вакцины. Евросоюз её инициировал в начале месяца и собрал только за один день почти 8 миллиардов евро. В письме политики также напомнили США про обещание выделить миллиарды долларов на борьбу с новой инфекцией.

В России вакцину от коронавируса планируют зарегистрировать в сентябре. Президент Путин надеется, что разработчики препарата – научный центр «Вектор» — завершат работу в обещанные сроки.