В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года

В мэрии подчеркнули, что от COVID-19 в апреле скончались 639 человек.

Наибольшая разница по количеству смертей по сравнению с 2019 годом пришлась на апрель — в нынешнем году в этом месяце умерло почти на 2 тысячи человек больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные столичного департамента здравоохранения. В ведомстве также отметили, что больше половины всех смертей в Москве зафиксированы от болезней системы кровообращения. А вот количество умерших от коронавируса немногим более 3-х %.

Ранее пресс-службе городского департамента здравоохранения сообщили, что столичные власти открыто публикуют информацию о смертности. Так что данные отдельных СМИ о занижении числа умерших от коронавируса в Москве не соответствуют действительности.

Официальная смертность от коронавируса за апрель в Нью-Йорке составляет 10% . В Лондоне 23% .