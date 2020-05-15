Мэрия Москвы приобрела крупнейшего в России производителя медицинских масок

В марте правительство стало владельцем предприятия «КИТ» из Владимира. Эту информацию газете «Ведомости» и телерадиокомпании Би-би-си подтвердил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. По его словам, решение принималось из-за пандемии коронавируса, когда чиновники поняли, что возникнет дефицит медицинских масок. Завод был перевезен из Владимира в особую экономическую зону «Технолополис Москвы» на юго-востоке столицы. Производство развернули за две недели, — отмечает Би-би-си.

Телерадиокомпания сообщает, что маски, произведенные на собственном заводе, московские власти сейчас продают, в том числе, в метро. Источник в мэрии сказал газете «Ведомости», что в больницы и госучреждения маски отгружают по себестоимости.