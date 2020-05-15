ВЦИОМ: Большинство россиян освоили дистанционную работу, но она им не нравится

Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Недовольны дистанционным режимом работы чуть более 60% опрошенных, среди причин – невозможность сосредоточиться и полноценно работать. Почти каждый третий сказал, что его работа требует прямого контакта с людьми, каждому десятому надоело сидеть дома.

Почти столько же ответили, что больше любят работать в коллективе. Респонденты, которым работа из дома нравится, объяснили это тем, что теперь не тратят время на дорогу, что получили гибкий график и работают в более комфортной домашней обстановке.