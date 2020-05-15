Власти Белоруссии объявили, что остановили рост заболеваемости коронавирусом

Как сказала замминистра здравоохранения республики Елена Богдан, это выход на так называемое плато – когда 9-10% тестов оказываются положительными. Богдан подчеркнула, что это стало возможным, благодаря противоэпидемическим мерам, принятым еще до пандемии. Замминистра заверила, что по числу проводимых тестов Белоруссия находится в одном ряду с США, Великобританией и Канадой.

Напомним, страна отказалась от жестких ограничений в условиях пандемии. Президент республики Александр Лукашенко неоднократно критиковал примененные другими странами строгие меры.