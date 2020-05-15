Как сказала замминистра здравоохранения республики Елена Богдан, это выход на так называемое плато – когда 9-10% тестов оказываются положительными. Богдан подчеркнула, что это стало возможным, благодаря противоэпидемическим мерам, принятым еще до пандемии. Замминистра заверила, что по числу проводимых тестов Белоруссия находится в одном ряду с США, Великобританией и Канадой.
Напомним, страна отказалась от жестких ограничений в условиях пандемии. Президент республики Александр Лукашенко неоднократно критиковал примененные другими странами строгие меры.
Власти Белоруссии объявили, что остановили рост заболеваемости коронавирусом
Как сказала замминистра здравоохранения республики Елена Богдан, это выход на так называемое плато – когда 9-10% тестов оказываются положительными. Богдан подчеркнула, что это стало возможным, благодаря противоэпидемическим мерам, принятым еще до пандемии. Замминистра заверила, что по числу проводимых тестов Белоруссия находится в одном ряду с США, Великобританией и Канадой.