Юрий Семин отказался стать почетным главным тренером московского «Локомотива»

Об этом он сказал РИА. Накануне футбольный клуб поблагодарил 73-летнего Юрия Семина за многолетнюю работу и сообщил, что не будет подписывать с ним новый контракт. Семина сменит 40-летний сербский специалист Марко Николич.
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