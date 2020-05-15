В США сегодня должны начаться слушания против россиянина Кирилла Фирсова, обвиняемого в киберпреступлениях

Вашингтон считает, что Фирсов причастен к торговле персональными данными жителей штата Калифорния. Россиянина называют администратором платформы Deep.io. По версии следствия, из 24 тысяч интернет-магазинов этой торговой площадки, по меньшей мере, около 250 продавали взломанные учетные записи и серверы. В ФБР настаивают: они купили около тысячи записей, чтобы убедиться, что они подлинные. А сам Фирсов, как утверждается, еще и рекламировал платформу на форумах для хакеров.

Россиянина задержали в аэропорту Нью-Йорка в начале марта. Промежуточное рассмотрение дела несколько раз переносилось. Первоначально оно было запланировано еще на конец марта. Официально причины переноса судом в калифорнийском городе Сан-Диего не уточнялись, однако адвокаты Фирсова считают, что это связано с распространением коронавируса. Как ожидается, на сегодняшнем заседании ему предъявят формальные обвинения в киберпреступлениях. Позиция самого обвиняемого в киберпреступлениях пока что неизвестна.

Защита Фирсова ранее просила отпустить его под домашний арест, ссылаясь на то, что у него бронхиальная астма. Обвинение же считало, что россиянин попытается бежать в Мексику, чтобы оттуда вернуться на родину. В результате Фирсова оставили под стражей.