Преподаватель филфака МГУ уволился на фоне начала общественной кампании против домогательств по отношению к студентам

Он признался, что у него были отношения с учащимися.

О своем уходе из вуза в конце семестра Сергей Князев написал в Facebook. В своем посте он рассказал, что у него были отношения со студентами, но преподаватель филфака всегда считал, что они были добровольными. Князев утверждает, что, цитата «никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было».

Он также подчеркнул, что «история про оценку – неправда», не уточнив при этом, о каком инциденте идет речь. Вероятно, это отсылка к материалу студенческого журнала DOXA, в котором приводится множество историй о домогательствах по отношению к студентам. В одной из них говорится, что на экзамене преподаватель, долго отказывавшийся ставить студентке оценку, в итоге предложил ей достать конфетку из переднего кармана его штанов. Имена преподавателей в материале не называются, но редакция журнала готова предоставить их администрации вуза.

Однако декан филфака Андрей Липгарт заявил изданию «Открытые медиа», что «это вопрос для судебных разбирательств», а не для руководства МГУ. Он отметил, что в статье не названы имена и нет доказательств.

Ранее похожий скандал возник на другом факультете МГУ. Несколько студенток истфака обвинили в домогательствах профессора Дмитрия Функа, который пообещал подать в суд за клевету.