Треть населения китайского Уханя протестирована на коронавирус

Это три миллиона человек, пишут китайские СМИ. Ранее сообщалось, что все жители города должны будут пройти тесты в течение 10 дней. Решение о тестировании всех жителей города было принято после того, как в воскресенье на прошлой неделе в Ухане были выявлены пять новых случаев заражения. Именно в Ухане впервые в мире появился новый коронавирус.
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