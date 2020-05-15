Треть населения китайского Уханя протестирована на коронавирус

Это три миллиона человек, пишут китайские СМИ. Ранее сообщалось, что все жители города должны будут пройти тесты в течение 10 дней. Решение о тестировании всех жителей города было принято после того, как в воскресенье на прошлой неделе в Ухане были выявлены пять новых случаев заражения. Именно в Ухане впервые в мире появился новый коронавирус.