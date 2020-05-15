ВВС и Ведомости: Мэрия Москвы продает в метро маски, изготовленные на заводе, который купила всего пару месяцев назад

Об этом пишут русская служба Би-би-си и Ведомости.

Маски, которые можно купить в метро за 30 рублей, выпустил завод КИТ, до пандемии он работал во Владимире, а затем его выкупило правительство Москвы и перевезло в особую экономическую зону на юго-востоке столицы, выяснила русская служба Би-би-си. Крупнейшим предприятием по выпуску медицинских масок называет его газета Ведомости. КИТ или Компания инновационных технологий производит треть таких изделий в России, пишет издание. После того как в стране в конце зимы возник дефицит масок завод полностью перешёл под контроль московской фирмы Центррегионинвест.

Его конечный собственник правительство Москвы, выяснила русская служба Би-Би-си. Сумма сделки не известна. Один из бывших совладельцев компании сообщил изданию, что «Кит» покупали на подъеме, и это было «предложение, от которого нельзя отказаться». Со ссылкой на экспертов «Ведомости» пишут, что стоимость компании можно оценить в среднем примерно в полтора миллиарда рублей.

Та же компания купила стопроцентную долю в небольшом предприятии по производству масок в Петербурге. Крупнейшим заводом по их выпуску с недавних пор владеет правительство Москвы, подтвердил Ведомостям заммэра Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании КИТ. Ефимов уточнил: столице нужно около 4 миллионов штук масок в день, компания сейчас выпускает до миллиона в сутки, но обещает увеличить мощности в течение года.

Эксперты, опрошенные Ведомостями, не исключили, что рынок медицинских масок вскоре может рухнуть. Поскольку пандемия коронавируса рано или поздно пройдёт, кроме того люди начинают понимать, что маска в отличие от респиратора полностью не защищает.