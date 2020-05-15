Столичные власти сообщили об отмене штрафов для водителей за ошибки при оформлении пропусков

Речь идет о тех, кто неверно ввел номер машины при привязки его к пропуску, сказали в департаменте транспорта. Сколько таких штрафов было, не уточняется. Ранее мэр Сергей Собянин пообещал, что все средства от штрафов за нарушение режима изоляции пойдут на борьбу с коронавирусом.