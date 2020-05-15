Доля россиян, работающих удаленно, во время пандемии выросла в 8 раз – с 2% до 16%

Об этом говорится в совместном докладе ВЦИОМа и компании Social Business Group. В Москве и Петербурге доля тех, кто перешел на работу из дома, заметно выше, чем в других регионах – 29%. Причем, большинство тех, кто стал трудиться дистанционно, 60%, оценивают свой новый опыт отрицательно.