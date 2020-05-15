Члены исполкома ВАДА изучат новые сведения об изменениях базы данных московской лаборатории

Члены исполкома Всемирного антидопингового агентства изучат сегодня новые сведения об изменениях базы данных московской лаборатории. Заседание пройдет в онлайн-режиме.

Майское заседание исполкома ВАДА должно было пройти в канадском Монреале, однако из-за пандемии коронавируса состоится в режиме видеоконференции. В конце апреля ВАДА завершило расследование по делу о манипуляциях с допинг-пробами почти 300-т российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Результаты расследования были переданы 28 международным спортивным федерациям, одна из которых, как отмечается, занимается организацией «крупных соревнований».

Из-за санкций ВАДА Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, а отечественные спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд.