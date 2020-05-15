В ряде стран сегодня снимают ограничения, введённые из-за коронавируса

В Черногории отменят комендантский час и разрешат работу кафе и ресторанов. Официантов обяжут носить маски, а посетителям не разрешат собираться большими компаниями, если они не близкие родственники. В стране с этого дня также разрешат передвигаться на такси и частных автомобилях, а с понедельника на общественном транспорте, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Германия с этого дня начнёт ослаблять проверки на границах. Контроль снимут на границе с Люксембургом. Позже это коснётся Дании. На границах с Францией и рядом других стран проверки будут проводить еще месяц. В Молдавии власти начнут постепенно снимать ограничения на авиаперелеты, введенные из-за коронавируса. Пока это коснётся стран, которые такие меры уже приняли, уточнил президент Игорь Додон. Санитарные ограничения снимут и в ряде районов штата Нью-Йорк. Разрешат работу компаний, которые занимаются ландшафтным дизайном, благоустройством и озеленением местности. Откроют некоторые кинотеатры и теннисные корты.

В Эстонии сегодня планируют открыть школы, а также музеи, разрешат проводить тренировки на открытом воздухе. Кроме того снова заработают загсы.