Апелляционный суд США отказался отклонить иск к Дональду Трампу

На этом настаивали адвокаты американского президента. Иск подали прокуроры столичного округа Колумбия и штата Мэриленд. Они считают, что глава Белого дома нарушает Конституцию, которая запрещает представителям федеральной власти принимать деньги и подарки от иностранцев. В иске утверждается, что Трампу принадлежит отель в Вашингтоне, где останавливаются зарубежные делегации. Как пишет газета «Вашингтон пост», теперь иск будет возвращен в суд Мэриленда.