Администрация «Инстаграма» разблокировала аккаунты, которые использовал Рамзан Кадыров

Формально они принадлежат не главе Чечни, а региональному общественному фонду имени его отца, передает ТАСС. Восстановлен, в том числе, аккаунт kadyrov._95, с которого Рамзан Кадыров выходил в прямой эфир. Ранее в компании «Фейсбук», которой принадлежит «Инстаграм», сообщили о блокировке страниц главы Чечни из-за того, что он находится под санкциями США.