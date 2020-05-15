Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив» — новой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино.

Цель новой премии – поощрение деятелей литературы и кино за их вклад в достижения детективного жанра, привлечение читательского и общественного внимания к произведениям в жанрах «детектив» и «остросюжетная литература», а также поиск новых талантов в этих жанрах.

В жюри японский писатель Судзи Симада, по русски вышли два его романа в прошлом году «Токийский зодиак» и «Дом кривых стен», автор полусотни детективов Александра Маринина, переведенных на 28 языков, а также писатель и сценарист, ученый криминолог , доктор юридических наук, профессор, автор 35-ти книг Даниил Корецкий.

Победителей определят в десяти номинациях, в числе которых «Преступление и наказание» — лучший «Детектив года», «Вклад в развитие жанра» – специальный приз Российской государственной библиотеки , в том числе номинации «Детский детектив», «Автор года», «Открытие года», «Дебют года» и иные номинации.

Лауреаты премии получат почетные статуэтки, а финалисты , занявшие 2 и 3 место, -— наградные дипломы.