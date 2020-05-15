В столице Чили с сегодняшнего дня вводится тотальный карантин из-за коронавируса

О нем было объявлено после резкого роста числа заболевших.

Пока в ряде других южноамериканских стран официально говорят о нескольких десятках или сотнях новых случаев коронавируса ежедневно, в Чили несколько дней назад суточный прирост превысил 2,5 тысячи человек. Это стало третьим показателем на континенте после Бразилии и Перу. Именно подобной тенденцией глава чилийского Минздрава и объяснил тотальный карантин во всем 6-миллионном Сантьяго и его пригородах. Ранее строгие ограничения действовали только в отдельных районах столицы. Их условия предусматривали, что жители должны оставаться дома, за исключением базовых служб, скорой помощи и медиков. Власти проводили санитарный контроль и массовые проверки соблюдения карантина. Меры, которые теперь будут действовать во всем Сантьяго, продлятся как минимум неделю.

Всего в Чили, по последним данным, коронавирусом заболело около 35 тысяч человек.