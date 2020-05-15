Демьян Кудрявцев утверждает, что владельцы «Ведомостей» погасили кредит перед банком «Роснефти»

Инвестор газеты сказал об этом в эфире телеканала «Дождь». На днях издания «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes выпустили совместное расследование о том, что крупнейшим кредитором владельцев «Ведомостей» оказался банк ВБРР, который контролируется «Роснефтью». Кудрявцев отметил, что сделка по продаже газеты еще не закрыта. Новый главный редактор Андрей Шмаров ранее удалил с сайта издания публикацию, связанную с «Роснефтью».