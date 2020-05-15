Более 140 мировых лидеров призвали гарантировать бесплатное распространение вакцины от коронавируса

Они подписали открытое письмо, адресованное правительствам стран мира. Документ распространили Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу и международное объединение по борьбе с бедностью Oxfam. Появление письма приурочено к Всемирной ассамблее здравоохранения, которая должна состояться 18 мая.