Роскомнадзор потребовал заблокировать новость на сайте «МБХ Медиа» по статье в газете Financial Times

Ведомство направило запрос компании Google, поскольку российское издание использует его облачный сервис. Требование удалить заметку в редакцию не поступало, отметили в «МБХ медиа». Недавно газеты Financial Times и New York Times поставили под сомнение официальную смертность в России от коронавируса. Российский МИД потребовал от западных газет опровержений.