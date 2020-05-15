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04:29, 15 мая 2020

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook запустила сервис для видеоконференций

Он называется Messenger Rooms. Как сообщил основатель и глава компании Марк Цукерберг, накануне сервис стал доступен в США и Канаде, а со следующей неделе доступ к нему получат все остальные пользователи. По словам Цукерберга, группы для видеоконференций можно будет создавать не только в «Фейсбуке», но и в «Вотсапе» и «Инстаграме», которые также принадлежат его компании.
Популярность сервисов видеосвязи резко выросла из-за того, что миллионы людей по всему миру перешли на удаленную работу и дистанционное обучение.



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